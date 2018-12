Vistoria aprova estádio do Leão

O estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães está aprovado pelo coronel Isidro Suita Martinez, vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da FPF (Federação Paulista de Futebol). Por ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o local foi vistoriado pelo dirigente nesta quinta-feira.

Santa Bárbara d’Oeste será a casa do Grupo 14, que, além do União Barbarense, também conta com Vitória (BA), Novorizontino e Desportiva Ferroviária (ES). O campeonato acontecerá entre os dias 2 e 25 de janeiro.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Acompanhado pela diretoria unionista, Martinez percorreu todo o gramado, as arquibancadas e os vestiários. Ele aprovou, inclusive, que uma das equipes fique acomodada na sauna do clube social. Assim, o estádio terá quatro vestiários à disposição, um para cada time do grupo.

“Como as outras vezes que vim ao estádio, o gramado está perfeito. Também o clube vai oferecer condições para que cada equipe fique com um vestiário, o que é bom”, disse o coronel, segundo informações divulgadas pelo União.

O dirigente solicitou apenas que as arquibancadas recebam uma pintura. De acordo com o Leão da 13, Martinez se comprometeu em conseguir recursos para aquisição de tinta. Assim, apenas a mão de obra ficaria por conta do clube.

No entanto, por falta de laudo, o Antonio Guimarães segue interditado pela FPF. Na última segunda-feira, o local passou por vistoria do Corpo de Bombeiros, para renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O União aponta que,

até a próxima semana, enviará todos os laudos renovados à federação.