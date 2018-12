Vinicius Júnior não esconde empolgação por defender Real no Mundial de Clubes

O Real Madrid realizou nesta segunda-feira mais um treinamento em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, visando a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, nesta quarta, já pelas semifinais, contra o Kashima Antlers, do Japão. Quem falou após a atividade foi o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que se diz empolgado por poder disputar a competição.

“É um sonho de criança estar no Real Madrid. Agora, que jogamos a semifinal do Mundial, estamos felizes de estarmos aqui. Vamos buscar o título”, afirmou nesta segunda-feira o ex-atacante do Flamengo, em entrevista ao canal de televisão do Real Madrid.

Vinícius Júnior não acredita que a fase de instabilidade do time nas últimas partidas pode atrapalhar a atuação contra os japoneses, atuais campeões da Liga dos Campeões da Ásia. Na última quarta-feira, o Real Madrid perdeu por 3 a 0 para o CSKA Moscou, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela Liga dos Campeões da Europa. Depois se recuperou no Campeonato Espanhol batendo o Rayo Vallecano.

“É preciso continuar trabalhando para ganhar os jogos, que é o mais importante. Marcelo e Casemiro sempre me dão conselhos porque estão aqui há muito tempo”, admitiu o atacante.