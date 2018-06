Vinicius Junior chora em adeus ao Flamengo e diz: ‘Saio daqui honrado e feliz’

A poucos dias de completar 18 anos, Vinicius Junior, enfim, deu adeus oficialmente ao Flamengo. Acompanhado de empresários, familiares e do presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, o jovem cria da Gávea se emocionou na entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e reiterou o seu carinho pelo clube carioca.

“Hoje (segunda-feira) estou me despedindo do clube que amo muito”, disse Vinicius Junior, prestes a chorar. “Vou atrás de mais sonhos na minha vida. Todo pessoal que me ama está sempre ao meu lado”, completou.

O atacante, que vai se apresentar no Real Madrid no dia 18 de julho, seis dias após alcançar a maioridade, afirmou que deixa o “maior clube do mundo” feliz depois de ter realizado o seu sonho de jogar pelo Flamengo.

“Consegui realizar meu sonho aqui no Flamengo. Terminar feliz com a torcida gritando meu nome, no Maracanã lotado. Às vezes saía junto com meu pai para ver o Flamengo. Estar saindo do maior clube do mundo não tem explicação. Saio daqui honrado e feliz. Saio muito feliz com a torcida, que sempre me apoiou e tenho certeza que vai continuar me apoiando”, afirmou.

O Real Madrid pagou 45 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões no momento da concretização do negócio, em maio de 2017) ao clube carioca para acertar a transferência do jogador quando ele completasse 18 anos. Vinicius Junior garante estar pronto para jogar pelo time espanhol, atual tricampeão da Liga dos Campeões da Europa.

“Estou sempre preparado para novos desafios. Este é o maior da minha vida. Estou ansioso. Conhecer novos jogadores. Vou jogar no Real, clube que não tem nem o que falar. Não sei se vou jogar ou não, mas estou preparado para o projeto que eles têm para mim”, afirmou o atacante.

Eduardo Bandeira de Melo lamentou a despedida de Vinicius Junior, mas ressaltou que a passagem do jogador pelo Flamengo foi positiva e disse que aguarda o retorno da joia ao time rubro-negro no futuro. “Gosto de apresentar os craques que chegam, mas infelizmente hoje (segunda-feira) é para comunicar a despedida dele. Apesar de tudo, acho que temos que comemorar um pouco, pois a passagem desde criança nos deu várias alegrias”, comentou.

“Torcemos pelo sucesso dele no Real, certamente na seleção brasileira também. Um dia, que não demore, vai voltar. Vou esperá-lo no aeroporto quando voltar”, completou o mandatário rubro-negro.