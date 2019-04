Vila Nova e Guanabara seguem no topo do Grupo A do Amador

Vila Nova e Guanabara empataram em 0 a 0 neste domingo e continuam à frente no Grupo A da Copa Jocle, o Campeonato Americanense de Futebol Amador. As equipes se enfrentaram no Jardim da Paz, pela terceira rodada da competição.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal_19.04.2019

Os dois times, agora, têm cinco pontos cada. Ambos estavam empatados com o Unidos da Mathiensen, que poderia assumir a liderança isolada se vencesse neste fim de semana. No entanto, a equipe foi derrotada pelo São Roque, por 1 a 0, e estacionou nos quatro pontos.

Na outra partida da chave, o Descubra venceu o Pernambuco por 6 a 1. Até agora, essa é a maior goleada da competição.

No Grupo B, o Cantareira segue na ponta, mas perdeu os 100% de aproveitamento no torneio. O time empatou em 1 a 1 com o América e, neste momento, tem sete pontos. Caso vencessem, Unidos/Morada e São Vito também chegariam a sete pontos, mas nenhum deles conseguiu triunfar.

O Unidos/Morada tropeçou diante do Parque Novo Mundo, com uma derrota por 3 a 0, enquanto o São Vito ficou no 1 a 1 com o Jardim América II.

CAMPEONATO AMERICANENSE DE FUTEBOL AMADOR

3ª RODADA

GRUPO A

São Roque 1 x 0 Unidos da Mathiensen

Vila Nova 0 x 0 Guanabara

Pernambuco 1 x 6 Descubra

GRUPO B

Unidos/Morada 0 x 3 Parque Novo Mundo

Jardim América II 1 x 1 São Vito

Cantareira 1 x 1 América