Victor Luís elogia poder ofensivo do Santos antes de clássico pelo Paulistão

O lateral-esquerdo Victor Luís, do Palmeiras, elogiou nesta quarta-feira o potencial do Santos, rival do time no clássico deste sábado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista. A postura ofensiva e a evolução da equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli ganharam destaque durante a entrevista do jogador, que tem, inclusive, boas recordações do último encontro entre as equipes.

Para Victor Luís, o jogo contra o Santos será um desafio complicado para o Palmeiras. “O que dá para ver pelos vídeos e pelos jogos, é um time bem ofensivo, que trabalha a bola. Acho que nós somos uma equipe que não só se preocupa em defender, mas em dar apoio na parte ofensiva, estão todos próximos”, comparou o lateral-esquerdo, que recentemente renovou o contrato até 2022.

O jogador mencionou que a derrota para o Corinthians por 1 a 0, semanas atrás, serve como aprendizado para o Palmeiras não perder novamente um clássico no Allianz Parque. “O jogo contra o Corinthians passou, tivemos controle do jogo e posse, infelizmente não conseguimos concluir em gol. Estamos trabalhando tranquilamente para chegar na cara do gol e fazer. Espero que a gente possa fazer isso contra o Santos”, comentou.

No último encontro entre Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, o lateral-esquerdo marcou um gol na vitória por 3 a 2, no Allianz Parque. Na comemoração, o jogador ficou muito emocionado. “Foi um gol muito marcante para mim, por tudo o que eu já vivi dentro do clube e pelo momento que estávamos vivendo no ano passado”, contou.

O Palmeiras treinou nesta quarta-feira pela manhã em atividade fechada na Academia de Futebol, em São Paulo. A novidade foi a presença do volante Felipe Melo, que não havia participado do trabalho no dia anterior para cumprir um cronograma específico de atividades na área interna.