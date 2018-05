Victor Ferraz inicia transição, mas não deve voltar ao Santos na quinta

O lateral-direito Victor Ferraz iniciou nesta segunda-feira a transição entre o trabalho de fisioterapia e a preparação física, de olho em seu retorno aos gramados no Santos. Apesar da evolução do seu status, ele segue como desfalque da equipe para o jogo contra o Atlético Paranaense, na quinta-feira, pelo Brasileirão.

O jogador vinha desfalcando o Santos, nas duas últimas partidas, em razão de dores nas costas. Mas, como a lombalgia deu sinais de melhoras nos últimos dias, Victor Ferraz foi liberado para retomar a forma física ideal. O clube, contudo, não revelou quando ele ganhará a permissão para voltar aos treinos.

No time há a expectativa de que ele seja relacionado para ficar no banco de reservas no jogo desta quinta, em Curitiba. Mas Daniel Guedes deve ser o titular da posição na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Brasileirão.

Com mais chances de jogar neste meio de semana, o zagueiro Lucas Veríssimo ainda é dúvida por ter sentido desconforto muscular na coxa direita antes do início da partida contra o Cruzeiro, no domingo. Nesta segunda, ele tratou as dores localizadas. Na terça, deve ser novamente avaliado pelos médicos do clube.