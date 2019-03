Victor Ferraz exalta postura e sistema defensivo do Santos após classificação

O Santos esteve longe de seus momentos mais brilhantes da temporada, mas foi eficaz para garantir classificação às semifinais do Campeonato Paulista nesta terça-feira. Em Campinas, segurou o Red Bull Brasil e garantiu o empate por 0 a 0 que o beneficiava, após o triunfo por 2 a 0 da ida, no Pacaembu.

“O Red Bull Brasil, que faz gol na maioria dos jogos, não fez contra a gente. Mostra uma consistência defensiva, que é o que o Sampaoli trabalha muito. Hoje, o Alison entrou um pouco mais na linha defensiva, que ficou com cinco jogadores. Não temos um time de uma só tática, temos muitas, e hoje foi essa. Tentamos fazer o gol, não deu, mas nosso torcedor está muito feliz”, declarou o lateral Victor Ferraz na saída de campo, ao canal Premiere.

Por mais que tenha destacado o comportamento do setor defensivo do Santos, Victor Ferraz também fez questão de elogiar o ímpeto da equipe. Afinal, se não criaram muitas oportunidades, os visitantes estiveram mais presentes no campo de ataque e perderem pelo menos três boas chances.

“Tivemos uma postura agressiva, não ficamos esperando o contra-ataque. Tivemos as melhores chances de gol, queríamos vencer. Está no nosso DNA, é o que o professor gosta, que joguemos para cima. Mas ficamos felizes porque o time foi muito aguerrido e, graças a deus, está classificado”, considerou.