Victor Ferraz confia em virada do Santos no Pacaembu: ‘Será a nossa vez’

A atuação ruim do Santos na derrota por 2 a 1 para o Corinthians neste domingo, na partida de ida das semifinais do Campeonato Paulista, não desanimou o lateral-direito Victor Ferraz. O santista disse estar confiante na virada da equipe no duelo da volta, no estádio do Pacaembu.

“Foi um jogo parelho. Tentamos propor o jogo, eles também. Tiveram a chance deles na casa deles. Agora, meu amigo, será no Pacaembu lotado. Eles tiveram a chance deles. Será a nossa vez”, afirmou o lateral após a partida.

Diego Pituca endossou a opinião de Victor Ferraz. Para o meia, o apoio da torcida santista no duelo que decidirá quem avança à final será determinante. “Agora é em casa, com apoio da nossa torcida. Com certeza vamos sair classificados”, disse o defensor, de forma enfática.

Lucas Veríssimo, que saiu do banco de reservas para substituir Felipe Aguilar no segundo tempo – o colombiano ficou inconsciente e deixou o gramado de ambulância após choque de cabeça com Danilo Avelar -, adotou um discurso mais moderado.

Ele reconheceu que o Santos não teve um bom rendimento, mas também está confiante na classificação. “Foi um jogo bem jogado, mas sabemos que poderíamos der dado um pouco mais. Podemos sair com a vitória e a classificação”, declarou.

Santos e Corinthians voltam a se enfrentam no dia 8 de abril, segunda-feira, às 20 horas. Como perdeu o primeiro confronto por 2 a 1, o Santos precisa vencer por dois gols de diferença para ir direto à final. Qualquer vitória santista por um gol de saldo levará a decisão da vaga aos pênaltis. O Corinthians tem a vantagem do empate.