Victor Ferraz admite atuação ruim do Santos: ‘Perdemos gols incríveis’

O lateral-direito Victor Ferraz admitiu nesta sexta-feira que o Santos ficou devendo diante do Novorizontino. Na avaliação do experiente jogador santista, o time cometeu muitos erros no ataque, o que permitiu a vitória do rival por 1 a 0, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Paulistão.

“Precisamos valorizar o que eles fizeram, a rapaziada do Novorizontino correu muito para neutralizar as nossas jogadas. Infelizmente, tem dias que as coisas não acontecem como a gente espera. Trabalhamos muito, tentamos entrar por todos os lados, e alguns momentos erramos gols incríveis, alguns até sem goleiro”, comentou o lateral, em entrevista ao canal Sportv.

Para Ferraz, a segunda derrota do Santos na competição deve servir de lição para o mata-mata, fase para a qual o Santos já estava classificado. “Serve de lição para continuarmos trabalhando forte porque nas quartas de final não podemos errar”, ponderou.

O revés desta noite fez o Santos perder a liderança do Grupo A e também a primeira colocação geral – ambas para o Red Bull Brasil, com 24 pontos. A equipe da Vila Belmiro soma 23.

“Tem a última rodada ainda, mas vamos ver o que acontece. O importante é irmos para as quartas de final concentrados para fazer dois grandes jogos e criar ainda mais oportunidades de jogo e aproveitar estas chances”, declarou Ferraz.

Apesar da derrota, a noite foi especial para o jogador. Ao vestir a camisa do Santos pela 230ª, Victor Ferraz se tornou o quinto maior lateral da história do clube em número de jogos.

“Para mim, isso é uma honra muito grande. Todo mundo sabe da vontade que eu tinha de criar raízes aqui, criar história aqui. É um clube muito difícil de se jogar, é uma camisa muito pesada. Muitos craques vestiram ela. Cada dia que passa, fica mais difícil, você se vê mais pressionado [a obter resultados]. Fico muito feliz de ter essa oportunidade”, declarou.