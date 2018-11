Vice-lanterna, Vitória tenta bater Cruzeiro no Mineirão para ganhar sobrevida

Vice-lanterna do Brasileirão, o Vitória tem três jogos para tentar se livrar do rebaixamento. O próximo desafio é contra o Cruzeiro, às 21h45 desta quarta-feira, no Mineirão. Como o adversário foi Campeão da Copa do Brasil e apenas cumpre tabela, o time baiano espera que a motivação de permanecer na elite se imponha diante do teórico desinteresse dos cruzeirenses nesta reta final.

A preparação para o duelo em Belo Horizonte foi encerrada, nesta terça-feira, em um treinamento com os portões fechados. O técnico João Burse vai contar com o retorno do lateral-esquerdo Marcelo Benítez, que cumpriu suspensão e deve retomar a vaga que foi ocupada por Fabiano na derrota em casa por 2 a 1 para o Atlético-PR.

“Sempre há esperança. Esperança nunca se perde. Sabemos que estamos a dois pontos dos nossos adversários, mas vamos até o final”, afirmou Benítez.

Outras duas mudanças serão feitas. O lateral-direito Jeferson foi expulso no jogo passado e o atacante Lucas Fernandes recebeu o terceiro cartão amarelo. Ambos vão cumprir suspensão e as vagas devem ficar com Lucas na direita e Neílton no ataque.

Com 36 pontos, o Vitória ainda tem chances de se livrar da queda, já que soma três pontos a menos que o 16.º colocado Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Três pontos acima da equipe baiana, Ceará e Vasco ocupam as respectivas 14ª e 15ª posições, respectivamente.

Para sair da zona de rebaixamento nesta rodada, os rubro-negros dependeriam de combinações envolvendo os jogos dos três times já citados e de América e Chapecoense, 17.º e 18.º colocados, respectivamente, ambos com 37 pontos. Entres essas partidas, há um confronto direto entre Sport e Chapecoense.