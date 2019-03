Vice da Juventus, Nedved diz que Ajax merece estar nas quartas e pede ‘cuidado’

O sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, realizado nesta sexta-feira na sede da Uefa, em Nyon, reservou o Ajax como adversário da Juventus. Apesar da superioridade técnica da equipe italiana, ao menos em teoria, a ordem no clube é respeitar o adversário, que eliminou o Real Madrid nas oitavas.

“Nosso adversário mereceu estar aqui, eliminou o Real, o que não é pouco. Não estou feliz nem triste com o sorteio, mas acredito que serão duas belas partidas”, declarou o vice-presidente da Juventus, Pavel Nedved. “Gostei muito de como eles jogam e devemos ter muito cuidado.”

Apesar de todo o favoritismo do Real, atual tricampeão do torneio, o Ajax surpreendeu nas oitavas. Depois de perder em casa por 2 a 1, buscou uma improvável goleada por 4 a 1 em pleno Santiago Bernabéu e avançou. A Juventus, por sua vez, também precisou de uma remontada, uma vez que caiu para o Atlético de Madrid na ida, por 2 a 0, e venceu por 3 a 0 em Turim.

“Depois de uma partida que não foi excepcional em Madri, nós mostramos que somos a Juventus em Turim e imediatamente entendemos que algo grande estava acontecendo. Dito isso, vamos precisar de muito cuidado e do mesmo entusiasmo que mostramos contra o Atlético”, avaliou Nedved.

O zagueiro Bonucci também mostrou respeito pelo Ajax e pediu atenção para as partidas que acontecerão dia 10 e 16 de abril, em Amsterdã e Turim, respectivamente. Se avançar às semifinais, a Juventus terá pela frente o vencedor do confronto entre Manchester City e Tottenham.

“Vamos enfrentar um time em forma, dinâmico e cheio de talento, como demonstrou diante do Real. Nós estamos prontos, vamos encarar estas quartas de final com muita humildade, mas também sabemos que depois do que vivemos nas oitavas podemos fazer nossa torcida viver mais duas noites incríveis”, apontou o jogador.