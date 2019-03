Vice-campeã mundial, Croácia sofre, mas vira na estreia das Eliminatórias da Euro

Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a Croácia sofreu bastante para vencer de virada o Azerbaijão por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Zagreb, em sua estreia pelo Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, que terá a fase final disputada em 12 cidades diferentes como forma de comemorar os 60 anos da competição.

De forma surpreendente, o Azerbaijão saiu na frente aos 19 minutos de jogo. Ramil Sheydaev recebeu a bola na intermediária do campo de ataque e, como a zaga croata não marcou, o jogador carregou a bola pela direita, invadiu a área em diagonal e acertou um lindo chute cruzado no ângulo superior direito do goleiro Kalinic.

Pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, Barisic aproveitou o rebote do goleiro Agayev, após cobrança de escanteio do meia Luka Modric, para igualar a partida ainda na primeira etapa.

O gol da vitória só veio aos 24 minutos da etapa final. Kramaric, na meia esquerda da grande área, dominou a bola, puxou para dentro e bateu em curva no canto esquerdo de Agayev.

No outro jogo do grupo, nesta quinta-feira, a Eslováquia, jogando em Trnava, teve uma missão mais fácil ao bater a Hungria por 2 a 0, com um gol marcado em cada tempo. O primeiro foi marcado por Duda, aos 42 minutos de jogo. A cinco minutos do fim da partida, Rusnak ampliou e definiu a vitória.

No saldo de gols, a Eslováquia lidera o grupo, seguida pela Croácia. Além de Azerbaijão e Hungria, que ainda não somaram ponto, País de Gales faz parte da chave. Os galeses estreiam em casa neste domingo diante dos eslovacos, enquanto que os croatas visitam os húngaros.