Veteranos tem reviravoltas na 2ª rodada

As três categorias do Campeonato de Minicampo, no Clube Veteranos, tiveram uma reviravolta nas primeiras posições ao fim da segunda rodada. Em todas elas, houve troca de líder. Os jogos aconteceram entre a última sexta-feira e o sábado.

Na classe Intermediária, o Stock do Chopp bateu o São Lucas Saúde por 3 a 1 e subiu da terceira para a primeira colocação. A equipe, agora, é a única com seis pontos. Antes, a liderança era do Joia Calçados, que foi goleado pelo Ecosu Sucatas por 5 a 1.

Na Sênior, o Casa do Construtor, que estava em segundo, derrotou o então primeiro colocado, Microgestão Sistemas, pelo placar de 3 a 2. O time também está isolado no topo, com 100% de aproveitamento.

Na Master, o Tabatex Têxtil pulou do segundo para o primeiro lugar ao vencer o Help Parafusos por 6 a 3. A equipe chegou a seis pontos, assim como o Rodonaves Transportes, mas supera o rival nos critérios de desempate. Na classificação, ambos ultrapassaram o Acapulco Imóveis, que perdeu por 2 a 1 para o Gonzaga Engenharia.

2ª rodada do Campeonato de Minicampo

Distema Decorações 2 x 4 Hitscolor (Master)

Help Parafusos 3 x 6 Tabatex Têxtil (Master)

Posto São Vito 1 x 1 Bar do Zé Carlos (Sênior)

Hidrossol 1 x 2 Odonto Minas (Sênior)

Z Sport 2 x 9 Optilar Óptica (Intermediária)

São Lucas Saúde 1 x 3 Stock do Chopp (Intermediária)

Joia Calçados 1 x 5 Ecosu Sucatas (Intermediária)

Supermercado Pérola 0 x 3 Net D&G (Intermediária)

Acapulco Imóveis 1 x 2 Gonzaga Engenharia (Master)

Galmar 1 x 3 Rodonaves Transportes (Master)

Casa do Construtor 3 x 2 Microgestão Sistemas (Sênior)

Proar/Big Mec 1 x 4 Los Hermanos (Sênior)