Veteranos encerra torneio neste domingo

A Copa Cervejaria Campanária chegará ao fim neste domingo, com os jogos da volta das finais. O campeonato acontece no Clube Veteranos, em Americana.

Às 9 horas, haverá a decisão da categoria Master, entre Hitscolor e Acapulco Imóveis, que empataram em 1 a 1 na partida de ida. Os outros dois confrontos estão marcados para as 10 horas. Foto: Arquivo / O Liberal

Em um deles, o Stock do Chopp tentará manter a vantagem que construiu no primeiro duelo com o São Lucas Saúde, quando aplicou uma goleada por 5 a 1. O embate é válido pela classe Intermediária.

Na Sênior, após vitória por 3 a 2 no fim de semana passado, o Bar do Zé Carlos jogará pelo empate diante do Status Representações.

Às 9 horas, o time feminino do Veteranos ainda realizará um amistoso contra o Ecosu Sucatas. A equipe do clube conta com associadas, dependentes, funcionárias e convidadas.

Eurobosque

Neste sábado, o Clube do Bosque promoverá o Eurobosque, um jogo disputado pelos dois campeões do Campeonato Esquilo de Futebol Society em 2018.

Às 16h30, o Orion Cores, vencedor do torneio do primeiro semestre, enfrentará o Castor Society, que faturou o título na primeira metade do ano.

O Orion levantou a taça no fim de semana passado. Na final, a equipe bateu o Algiz/Next por 9 a 5.