Veteranos e Flamengo esperam seus finalistas

A rodada desta sexta-feira, sábado e domingo definirá os finalistas da Copa Cervejaria Campanária, no Clube Veteranos, do Campeonato Interno de Futebol Minicampo, no Flamengo. Nesses dias, haverá os jogos da volta das semifinais.

No Veteranos, na categoria Master, o Hitscolor empatou com o Help Parafusos na partida de ida, em 2 a 2, mas joga por um empate por ter conquistado melhor campanha na fase classificatória. Após vitória por 4 a 0 na semana passada, o Acapulco Imóveis também precisa apenas de um empate no confronto diante do Rodonaves Transportes.

Na classe Sênior, a vantagem é do Status Representações, que venceu o Odonto Minas por 3 a 2 no primeiro jogo, e do Bar do Zé Carlos, que ficou no 3 a 3 com o Posto São Vito. Na Intermediária, por conta de chuva, as partidas de ida foram adiadas para este sábado. Os jogos da volta serão neste domingo.

FLAMENGO. No Flamengo, as equipes que estão à frente na disputa são: Jornal de Nova Odessa e Ameripesca, na categoria Jovem; A&J Lavanderia/Cimentolit e Restaurante Lê Pettit/Top Collor, na Intermediária; Agropet Mineiro/KZA9 Tintas e Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil, na Sênior; Biscoitam/Sorvetes Naturais e Americana Guinchos/Marcsteel, na Super Sênior; e Max Limp, no Feminino, categoria esta que já tem um time garantido na final, o Mag Sac Embalagens.

CLUBE VETERANOS

Semifinais da Copa Cervejaria Campanária

SÁBADO (1/12)

16h30 Help Parafusos x Hitscolor (Master)

17h30 Rodonaves Transportes x Acapulco Imóveis (Master)

16h30 Status Representações x Odonto Minas (Sênior)

17h30 Posto São Vito x Bar do Zé Carlos (Sênior)

16h30 Óptica Optilar x Stock do Chopp (Intermediária)

17h30 Z Sport x São Lucas Saúde (Intermediária)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

Semifinais do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

SEXTA (30/11)

19h15 Marcos Magazine x Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil (Sênior)

20h15 Blue Blood Jeans x Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

19h15 Pastelaria do Porfírio/Verona x Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

20h15 Biscoitam/Sorvetes Naturais x Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

SÁBADO (1/12)

15h15 Kintal Lanches x Ameripesca (Jovem)

16h20 JC Limpadora x Jornal de Nova Odessa (Jovem)

15h15 ES Corretora Seguros/Santarosa x Restaurante Lê Pettit/Top Collor (Intermediária)

16h20 A&J Lavanderia/Cimentolit x Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados (Intermediária)

16h00 Ecosu Sucatas x Max Limp (Feminino).