Veteranos e Bosque definem campeões

Hitscolor, Bar do Zé Carlos e São Lucas Saúde são os campeões da Copa Cervejaria Campanária, no Veteranos. No Clube do Bosque, o título do Eurobosque ficou com o Castor Society. As decisões ocorreram no último sábado.

No Veteranos, houve os jogos da volta das finais. Na categoria Master, o Hitscolor derrotou o Acapulco Imóveis por 5 a 2, após empate em 1 a 1 na partida de ida.

Na Intermediária, o São Lucas Saúde havia perdido para o Stock do Chopp no primeiro confronto, por 5 a 1, e conseguiu devolver o placar no último fim de semana. Na prorrogação, a equipe venceu por 3 a 0.

Foto: Divulgação

Na Sênior, o Bar do Zé Carlos jogava pelo empate com o Status Representações, pois havia conquistado uma vitória por 3 a 2 no jogo de ida. O time, no entanto, foi além: ganhou por 5 a 3.

O Veteranos ainda promoveu um amistoso de futebol feminino, no qual o Ecosu Sucatas bateu o clube anfitrião por 7 a 5.

No Clube do Bosque, o Castor Society bateu o Orion Cores por 3 a 2 e levantou a taça do Eurobosque. Trata-se de um torneio de jogo único, que reuniu os dois campeões do Campeonato Esquilo de Futebol Society em 2018. O Castor tinha vencido a competição do primeiro semestre, enquanto o Orion era o campeão do segundo.

CLUBE VETERANOS

Final da Copa Cervejaria Campanária

Hitscolor 5 x 2 Acapulco Imóveis (Master)

Stock do Chopp 1 (0) x (3) 5 São Lucas Saúde (Intermediária)

Status Representações 3 x 5 Bar do Zé Carlos (Sênior)

CLUBE DO BOSQUE

Decisão do Eurobosque

Categoria Livre

Castor Society 3 x 2 Orion Cores