Veteranos abre repescagem de campeonato neste sábado

O Clube Veteranos promove a primeira repescagem da Copa Cervejaria Campanária neste sábado (10). Essa fase engloba os times que terminaram a etapa classificatória entre a quinta e oitava colocação, em cada uma das três categorias: Intermediária, Sênior e Master.

O quinto colocado terá pela frente o oitavo, enquanto o sexto vai encarar o sétimo. As melhores classificadas na primeira fase jogarão pelo empate no tempo regulamentar. Os times com a vantagem são: Distema Decorações e Gonzaga Engenharia, na classe Master; Pro Ar Condicionado e MSX Construtora, na Sênior; Atlanta Rolamentos e Joia Calçados, na Intermediária.

Os dois vencedores de cada categoria se classificarão para a segunda repescagem, na qual vão enfrentar, respectivamente, as equipes que ficaram na terceira e quarta posição. Essas partidas valem vaga para as semifinais.

FLAMENGO. No Flamengo, a primeira fase das categorias Sênior e Super Sênior chega ao fim nesta sexta-feira, no Campeonato Interno de Futebol Minicampo. Haverá seis jogos que tinham sido adiados pela organização, todos no período da noite.

A rodada, a 14ª do torneio, define os times que terão vaga direta nas semifinais. As equipes já garantidas na próxima etapa são Blue Blood Jeans, na Sênior, e Biscoitam/Sorvetes Naturais, na Super Sênior.

Em cada categoria, dois times avançam diretamente às semifinais. Na Sênior, a briga pela segunda vaga está entre Americana Guinchos/Marcsteel e Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis. Na Super Sênior, o segundo classificado será Marcos Magazine ou Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil.

CLUBE VETERANOS

Repescagem da Copa Cervejaria Campanária

Sábado (10/11)

16h30 Distema Decorações x Não+Pelo (Master)

17h30 Gonzaga Engenharia x Tabatex Têxtil (Master)

16h30 Pro Ar Condicionado x Casa do Construtor (Sênior)

17h30 MSX Construtora x Microgestão Sistemas (Sênior)

16h30 Atlanta Rolamentos x Ecosu Sucatas (Intermediária)

17h30 Joia Calçados x Supermercado Pérola (Intermediária)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

14ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Sexta (09/11)

19h15 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil x Ecosu (Sênior)

19h15 RNG Transportes x Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia (Sênior)

20h15 Agropet Mineiro/KZA9 Tintas x Marcos Magazine (Sênior)

19h15 Bolsavel x MontaFarma/HD Visual (Super Sênior)

20h15 Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis x Supermercados Pague Menos (Super Sênior)