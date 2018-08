Venda de parte do clube acabaria com dívida do União, diz Sandro Bellacosa

Candidato à presidência do União Barbarense, o autônomo Sandro Bellacosa declarou que, caso seja eleito, estudará vender parte do espaço físico do clube. Em entrevista ao vivo ao programa Caderno de Esportes, da Rádio VOCÊ (AM 580), ele destacou que a venda poderia acabar com as dívidas do Leão da 13.

Diretor de futebol do União, o candidato de 46 anos apontou que a dívida total do clube chega a R$ 15 milhões. O terreno que corresponde ao clube social e ao estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães foi avaliado em R$ 37 milhões pela Justiça do Trabalho, que penhorou o espaço em virtude de ações trabalhistas. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“A gente tem de sentar direitinho, achar um empreendedor que faça a compra. Porque, levantando um montante desse dinheiro, a gente consegue pagar as dívidas até com uma certa facilidade, e ainda sobrando até mais do que imaginamos”, comentou.

Bellacosa também afirmou que está aberto a propostas da empresa paulistana Fut Talentos, atual responsável pelas categorias de base do União. O contrato entre as partes termina ao fim deste ano, mas a empresa quer renovar o vínculo por mais três temporadas.

Para ele, o encerramento da parceria prejudicaria, inclusive, a montagem do elenco para a quarta divisão do Campeonato Paulista, uma vez que a competição pode ser disputada apenas por atletas de até 23 anos.

“Se eles não permanecerem, vão levar o elenco praticamente inteiro e a gente vai ficar com algumas peças só. Então, se eles não ficarem, vamos ter que garimpar novamente. Quem entrar vai ter a maior dificuldade de montar tudo de novo, mas vamos pensar com carinho no pessoal da região de Santa Bárbara, Americana”, ressaltou.

O candidato ainda disse que já encaminhou parcerias para reutilização do salão social do clube.

O adversário de Bellacosa na eleição é Daniel de Castro, o Gordo, que atua como gerente de futebol no União. A reportagem o convidou para uma participação ao vivo no Caderno de Esportes, mas ainda não houve resposta.

* Colaborou Leonardo Oliveira.