Venda da Sede Náutica será reavaliada na Justiça

A Sede Náutica do Rio Branco, na Praia dos Namorados, que estava disponível para venda direta por conta de um processo trabalhista, não teve nenhuma oferta de compra. Portanto, o caso será reavaliado pela juíza Ana Paula Alvarenga Martins, responsável pelo processo que gerou essa negociação. As informações são do leiloeiro Adílio Gregório Pereira.

O local passou por leilão entre 20 de março e 26 de abril em virtude de uma dívida trabalhista do Rio Branco com o ex-lateral-direito Adriano Sella, que defendeu o Tigre em 2007. Ele cobra, judicialmente, R$ 19,4 mil do clube.

O espaço não foi arrematado dentro do prazo e, depois, poderia ser adquirido pelo primeiro interessado que pagasse a quantia mínima: R$ 7,5 milhões. Mas não houve proposta. Segundo o edital do lote, os efeitos da negociação foram suspensos. A Sede Náutica está avaliada pela Justiça em R$ 16,9 milhões.

“Agora vai para a juíza para ver se pede para reavaliar, se tenta vender algum outro bem. É impossível dizer o que vai acontecer. Mas, para a gente, é só até aqui, tentar organizar essa questão da venda. Não tendo venda e não tendo proposta, volta para o juiz”, explicou Pereira.