Vasco vence Taubaté e avança à segunda fase da Copa São Paulo

Mesmo com dificuldades, o Vasco avançou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gol de Linnick ainda no primeiro tempo, o time venceu o Taubaté por 1 a 0, no estádio Joaquim de Moraes Ficho, e assegurou a liderança do Grupo 27. Outros 11 clubes também se classificaram nesta quarta-feira, com destaque para Ponte Preta e Guarani, que golearam com autoridade Ceilândia-DF e Boavista-RJ, respectivamente.

Depois de empatar com o Tubarão-SC por 0 a 0 e bater o Carajás-PA por 4 a 1, o Vasco chegou na última rodada precisando vencer para não depender de outro resultado. O gol de Linnick assegurou ao clube a primeira posição, com sete pontos. O Taubaté, com quatro pontos, ainda pode avançar, mas depende do resultado do confronto entre Tubarão e Carajás – ambos estão com um ponto.

A Ponte Preta goleou o Ceilândia por 5 a 1, com três gols de Vinícius, e chegou a cinco pontos no Grupo 1. O clube ainda pode perder a primeira posição, já que Andradina-SP e Ceará se enfrentam, cada um com quatro pontos, mas o time de Campinas tem vantagem no saldo de gols, o que assegura a sua classificação. Já o Guarani, que bateu o Boavista-RJ por 6 a 0 em Taquaritinga, vive exatamente a mesma situação, com cinco pontos no Grupo 12 e com vaga garantida pelo saldo de gols.

Alguns clubes avançaram para a próxima fase sem nem mesmo entrar em campo nesta quarta. Coritiba, Votuporanguense-SP e Juventude já iniciam as suas partidas com a classificação selada.

Até o momento já são 41 times garantidos na segunda fase. Corinthians, Ituano, Portuguesa, Internacional, Goiás, Nacional-SP, São José-RS, Marília, Primavera-SP, Fortaleza, Sport, VOCEM-SP, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira-SP, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax, Fluminense, Red Bull Brasil, Porto-PE, Cuiabá, Cruzeiro, Atlântico-BA, Botafogo e América-MG iniciaram o dia classificados.

Já Ponte Preta, Mirassol, Votuporanguense, Guarani, Desportiva-ES, Trindade-GO, Botafogo-SP, Visão Celeste-RN, CSA-AL, Coritiba-PR, Vasco e Juventude avançaram nesta quarta e também estão na segunda fase.

Confira os resultados dos jogos desta quarta-feira:

Ceilândia 1 x 5 Ponte Preta

FF Sports-AL 1 x 1 Vitória da Conquista

Legião-DF 0 x 1 Mirassol

Trem-AP 0 x 3 Batatais

Boavista 0 x 6 Guarani

Desportiva-ES 2 x 1 Novorizontino

River 0 x 2 Trindade-GO

CRB 0 x 5 Botafogo-SP

Queimadense 1 x 7 Sertãozinho

Visão Celeste 2 x 0 Uberlândia

São Bernardo 0 x 1 CSA

Confiança 0 x 2 Taboão da Serra

Guarulhos 2 x 0 Madureira

Taubaté 0 x 1 Vasco

Real Ariquemes 1 x 0 Bragantino

Inter de Limeira 4 x 3 América-RN

São Bento 1 x 0 Santa Cruz