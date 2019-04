Vasco lamenta chances perdidas e gol nos acréscimos: ‘Foi um pecado’

Um gol sofrido nos acréscimos impediu o Vasco de avançar diretamente para a final do Campeonato Carioca. O empate contra o Flamengo, na decisão da Taça Rio, por 1 a 1, e a derrota nos pênaltis, por 3 a 1, não podia deixar outro sentimento pelos lados cruzmaltinos: lamentação.

O técnico Alberto Valentim reclamou das oportunidades desperdiçadas no segundo tempo e o lance que resultou no empate. “A gente teve chance de fazer o segundo gol e não fizemos. O Flamengo não nos criava problemas. Existe um mérito no gol deles, mas alguma coisa que não funcionou defensivamente. Muito ruim perder. Hoje foi um pecado. Sofremos um gol faltando poucos minutos”, comentou o treinador.

O treinador terá uma semana para trabalhar até a próxima partida, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco encara o Bangu, no próximo final de semana, em jogo único. Como teve melhor campanha, a equipe de Valentim tem a vantagem do empate.

“Agora vamos recuperar. A gente vem fazendo uma fase defensiva boa. Mas quando acontece um gol do adversário, alguma coisa acontece. Não temos a vantagem na final e menos tempo para trabalhar para o próximo jogo. Temos uma semana cheia para recuperar os jogadores”, completou o treinador.