Vasco inicia pré-temporada em Atibaia e Leandro Castán exalta estrutura montada

Depois de um período de cinco dias de treinamentos no CT do Almirante, no Rio de Janeiro, os jogadores do Vasco iniciaram nesta terça-feira um período de preparação na pré-temporada na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O grupo ficará no local até o próximo dia 17, quando voltará à capital fluminense para o início do Campeonato Carioca.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Leandro Castán foi o primeiro jogador a conceder entrevista coletiva em Atibaia. O jogador elogiou a escolha da diretoria e da comissão técnica na escolha do local de preparação e falou que a montagem da equipe titular começa do zero, com todo mundo precisando ter um bom desempenho nos treinamentos.

“Acho que é um período de muito importância. É um lugar de muita qualidade. Nossa preocupação realmente é só de trabalhar. Acho que é um passo muito importante da diretoria e da comissão técnica. Vamos trabalhar forte. Nunca se pode pensar que está garantido no time. No futebol, a cada dia, a cada treinamento, a cada partida você tem que estar mostrando alguma coisa. Quem achar que tem cadeira cativa, com certeza vai perder a posição. Em nenhuma equipe do futebol. Tem que trabalhar bastante para cada um buscar o seu espaço”, disse o zagueiro.

Nesta terça-feira, debaixo de uma leve chuva, o treinador Alberto Valentim comandou a primeira atividade cruzmaltina no interior paulista. O treinamento durou aproximadamente duas horas e foi dividido em trabalhos físicos, técnicos e táticos.

Anunciado como reforço na última segunda-feira, o volante Lucas Mineiro foi a grande novidade no gramado durante a movimentação. Com passagens por Vila Nova, Chapecoense e Ponte Preta, o jogador de 22 anos se juntou ao grupo e participou da atividade em sua totalidade. Ele não escondeu a satisfação ao falar sobre a chance de defender uma das maiores equipes do país.

“Agradeço a Deus por essa grande oportunidade na minha carreira. É uma chance única jogar num clube como o Vasco, uma equipe que possui uma história gigante e muito linda. Grandes jogadores passaram por aqui, e eu e minha família ficamos muito contentes quando o convite para fazer parte desse grupo chegou. Não pensei duas vezes para aceitar. Vou procurar honrar essa chance”, afirmou o reforço.