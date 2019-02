Vasco ignora decisão e abre os portões do Maracanã para final da Taça Guanabara

Após decisão judicial impedir que a final da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca – deste domingo entre Vasco e Fluminense acontecesse com a presença de torcedores no estádio do Maracanã, o time cruzmaltino anunciou, horas antes do início da partida, que o confronto ocorrerá sim com arquibancadas povoadas. Com isso, o clube alvinegro passa a correr o risco de ser multado em R$ 500 mil por abrir os portões.

A decisão da Justiça foi concretizada na madrugada deste domingo pela desembargadora de plantão, Lucia Helena do Passo, após pedido do Fluminense. Isso ocorre porque os dois clubes chegaram a um impasse em relação à torcida que deveria ficar alocada no setor sul do estádio.

Após reunião de dirigentes dos dois times na sede da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) no sábado, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, bateu o martelo e a equipe anunciou a venda de ingressos para torcedores alvinegros nas bilheterias 2 e 3 do estádio do Maracanã.

Fluminense e Vasco chegaram à decisão da Taça Guanabara após vencer Flamengo e Resende, respectivamente, nas semifinais. O clube vascaíno está com aproveitamento de 100% no torneio e enfrenta o rival tricolor carioca, que perdeu apenas uma partida no torneio, justamente para o rival deste domingo, e tem o melhor ataque da competição.