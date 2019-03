Vasco enfrenta Resende fora de casa para ficar mais perto da semi da Taça Rio

O Vasco enfrenta o Resende nesta quarta-feira, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h30. A partida é válida pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A duas rodadas do fim da primeira fase, o cruzmaltino está fora da zona de classificação para as semifinais, mas uma vitória nesta partida deixaria a equipe mais perto deste estágio seguinte da competição.

Campeão da Taça Guanabara, o Vasco ocupa o terceiro lugar do Grupo B da Taça Rio, com cinco pontos, dois atrás do Volta Redonda, que é o vice-líder e hoje fecha a zona de classificação da chave. Em outro duelo desta noite de quarta, a equipe de Volta Redonda encara a Cabofriense, também atuando como visitante.

O líder deste Grupo B, com 11 pontos, é o Fluminense, mas a equipe tricolor já disputou cinco partidas nesta fase após ter confronto com o Boavista adiantado por causa de compromisso que tem nesta semana, no Chile, pela Copa Sul-Americana.

Diante do Resende, o técnico Alberto Valentim não poderá contar com um dos principais jogadores do time. O atacante Maxi López foi liberado para ir a Milão, na Itália, participar de uma audiência. Ele já havia desfalcado a equipe no jogo anterior, devido a uma suspensão, no domingo, quando o Vasco foi derrotado pela Cabofriense por 2 a 0 e perdeu a sua invencibilidade no ano.

O volante Lucas Mineiro lamentou o desfalque do companheiro. “O Maxi nos ajuda muito, mas infelizmente teve essa viagem para a Itália”, disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira, quando a equipe fez o último treino antes do jogo. O argentino deve ficar à disposição de Valentim no final de semana, quando a equipe enfrenta o Bangu em São Januário pela rodada final da Taça Rio.

Já o Resende não tem mais chances de classificação. A equipe está na lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos somados. Apesar do fraco desempenho, o time corre pouco risco de ser rebaixado, já que somou oito pontos na Taça Guanabara – as pontuações dos dois turnos são somadas para determinar quem cairá para a segunda divisão do Estadual.