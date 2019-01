Vasco empata e deixa escapar classificação antecipada na Copa São Paulo

O Vasco deixou escapar, nesta segunda-feira, a oportunidade de se classificar antecipadamente para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo jogando bem e tendo diversas oportunidades de marcar, o time carioca fico no 0 a 0 com o catarinense Atlético Tubarão, no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté.

Mesmo com o tropeço, a equipe fecha a segunda rodada na liderança do Grupo 27, sendo que no outro duelo da chave o Taubaté empatou por 1 a 1 com o Carajás-PA. Mas a classificação ficou para a última rodada, na quarta-feira, às 13h45, em jogo decisivo contra o Taubaté, pois os dois times têm quatro pontos, mas com vantagem carioca no saldo de gols: três, contra um do time paulista. O Vasco entra em campo com a vantagem do empate para avançar, mas uma derrota deixa o time ameaçado, já que Atlético Tubarão e Carajás-PA tem um ponto cada e jogam no mesmo dia, só que às 16 horas.

O Vasco não foi o primeiro time do Rio a vacilar nesta rodada da Copa São Paulo. No sábado, o Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, em Franca, e no domingo o Flamengo caiu para o Trindade-GO, também por 1 a 0, em Jaguariúna.

Até o momento, 18 clubes já estão classificados para a segunda fase. São eles: Goiás, Internacional, Corinthians, Ituano, Nacional-SP, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária.

Confira os resultados desta segunda-feira na Copa São Paulo:

Taubaté-SP 1 x 1 Carajás-PA

Audax-SP 3 x 0 Parnahyba-PI

Atlético Tubarão-SC 0 x 0 Vasco