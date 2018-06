Vasco contrata lateral-direito do Guarani por empréstimo até o fim do ano

O técnico Jorginho ganhou mais uma opção para a lateral direita no Vasco. Na tarde desta terça-feira, o clube carioca acertou a contratação por empréstimo de Lenon, que vinha defendendo o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro.

Para ser liberado, Lenon renovou contrato com o clube campineiro até o fim do Campeonato Paulista de 2019, em maio. O empréstimo ao clube carioca se encerra em dezembro e, caso o lateral seja negociado durante esse período, o Guarani vai ter direito a uma porcentagem, cujo valor não foi revelado. A sua multa contratual era de R$ 1 milhão, mas teria sido aumentada em 50% (R$ 1,5 milhão) com a renovação contratual.

Vindo da Cabofriense em 2015 como volante, Lenon aos poucos foi se firmando na lateral direita e era o jogador há mais tempo no Brinco de Ouro da Princesa, além de ser um dos mais regulares. Ao todo, ele disputou 135 partidas e marcou quatro gols com a camisa bugrina.

Aos 28 anos, Lenon é natural de São Paulo, mas foi revelado nas categorias de base do Flamengo, passando ainda por Goiás, Duque de Caxias, Náutico, Sport, Macaé e Cabofriense antes de chegar ao Guarani.