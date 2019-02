Vasco bate Fluminense por 1 a 0 e fatura Taça Guanabara

Em um domingo com confusões, brigas e interferência da Justiça sobre a presença de torcida – que fizeram com que o clássico começasse com os portões fechados, que só foram abertos aos 30 minutos do primeiro tempo -, o Vasco levou a melhor dentro de campo e faturou o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0. O herói foi o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, com um gol de falta aos 35 minutos da segunda etapa.

O caos previsto para o clássico no Maracanã se confirmou. Em um primeiro momento, a decisão da Justiça, anunciada na madrugada, com portões fechados foi mantida. Com muitos torcedores do lado de fora, a maioria do Vasco, a confusão se iniciou praticamente no mesmo momento que a bola começou a rolar. Após muita correria, gás de pimenta e bombas de efeito moral, o desembargador de plantão Andre Emílio Ribeiro liberou a entrada, já com 30 minutos de bola rolando. E os vascaínos ficaram mesmo no polêmico setor sul do estádio. Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Em campo, sem torcida, o jogo pouco teve de emoção. O Fluminense, com seu estilo de jogo, tinha mais posse de bola, mas pouco ameaçava o goleiro Fernando Miguel. Do outro lado o mesmo panorama e Rodolfo não teve que fazer qualquer defesa mais difícil. Somente depois da parada técnica, aos 28 minutos, coincidindo com a liberação para a entrada dos torcedores, é que o duelo esquentou.

Cada equipe teve uma boa oportunidade antes do intervalo. Aos 34 minutos, Bruno César arriscou de fora da área e a bola subiu muito. O Fluminense respondeu quase em seguida, aos 38, com Yony González. O atacante recebeu passe de Luciano e, quase na pequena área, finalizou. Fernando Miguel saiu bem na jogada e a bola bateu no seu rosto e foi para fora.

Depois do intervalo, o Fluminense seguiu com mais posse de bola e logo ameaçou o Vasco. Aos três minutos, Yony González recebeu na direita e, de dentro da área, deu belo passe para Everaldo na marca do pênalti. O atacante mandou a bola por cima do travessão. O mesmo aconteceu com Luciano, aos 17, em uma cabeçada para fora, à esquerda da meta de Fernando Miguel.

O Vasco tinha uma postura mais defensiva e contou com um lance bobo de Marlon para conseguir o gol do título. Aos 35 minutos, o lateral-esquerdo tinha a bola nos pés e tentou um drible desnecessário na defesa. Perdeu a bola e fez a falta. Danilo Barcelos fez a cobrança com força e a bola, depois de passar por toda área tricolor, entrou no canto direito de Rodolfo.

O técnico Fernando Diniz ficou furioso com o lance e chegou até a perder um pé de seu tênis na hora da raiva com Marlon, que foi substituído na sequência por Marcos Calazans. Nervoso, o Fluminense foi todo ao ataque e tentou de tudo para conseguir o empate, mas não teve sucesso.

Nos últimos minutos, até o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) foi acionado pela primeira vez em jogos do Campeonato Carioca. Após uma confusão entre jogadores dos dois times, já nos acréscimos, Luciano foi expulso após consulta do árbitro de campo Bruno Arleu de Araújo.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 0 FLUMINENSE

VASCO – Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Raul (Ribamar), Lucas Mineiro e Bruno César (Rossi); Yago Pikachu, Marrony (Andrey) e Maxi López. Técnico: Alberto Valentim.

FLUMINENSE – Rodolfo; Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e Marlon (Marcos Calazans); Airton, Bruno Silva (Caio Henrique) e Daniel (Dodi); Everaldo, Luciano e Yony Gonzalez. Técnico: Fernando Diniz.

GOL – Danilo Barcelos, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Andrey, Ribamar, Maxi López, Leandro Castán e Danilo Barcelos (Vasco); Ezequiel, Digão e Bruno Silva (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO – Luciano (Fluminense).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

RENDA – R$ 1.112.000,00.

PÚBLICO – 29.002 torcedores.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).