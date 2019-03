Vasco anuncia banco mineiro como novo patrocinador master

O Vasco anunciou nesta quarta-feira um novo patrocinador master. Trata-se do Banco BMG, que encerra o longo período do clube sem um parceiro principal fixo. A confirmação do acordo foi feita pelo time cruzmaltino através de suas redes sociais.

“Bem-vindo, BMG! Uma nova história começa. Nos próximos dias, a torcida vascaína vai saber como participar dela! Aguarde”, limitou-se a informar o clube, sem revelar detalhes do contrato, como o valor envolvido e o tempo de duração.

O novo acordo permitirá a volta do BMG ao Vasco. Afinal, o banco já foi o patrocinador master do clube carioca há 12 anos. Em 2007, aliás, foi com esta marca na camisa que o time cruzmaltino viveu momento histórico, quando Romário marcou seu milésimo gol na carreira, em partida contra o Sport.

O Vasco não tinha um patrocinador master desde o fim de 2017, quando chegou ao fim sua parceria com a Caixa. O BMG será a primeira empresa privada a ser a principal parceira do clube em 11 anos. A última havia sido a MRV, em 2008.

Com o anúncio, o BMG também mostra que está mesmo disposto a investir no futebol. Afinal, recentemente o banco também fechou para ser o patrocinador master do Corinthians e do Atlético-MG.