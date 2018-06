Vanderlei comemora 200 jogos com a camisa do Santos

O goleiro Vanderlei comemorou nesta quinta-feira a marca de 200 jogos pelo Santos, alcançada no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, quarta-feira, na Arena Corinthians, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

“É expressiva. Poucos atletas chegam a essa marca por um grande clube como é o Santos. Fico feliz demais. Agora quero mais, né? Tem que pensar sempre em mais partidas, mais títulos. Desde que cheguei em 2015 a equipe tem brigado por títulos, sendo competitivo… tem que manter isso. Espero conquistar um campeonato grande esse ano pelo santos”, disse o jogador. Foto: Ivan Stori/Santos FC

Vanderlei está entre os dez goleiros com número de jogos pelo clube. No entanto, ainda está apenas na metade do caminho para chegar ao topo. Manga, com 401 jogos, é o goleiro que mais jogou pelo clube, seguido por Fabio Costa, com 345 partidas.

“O futuro a Deus pertence. Óbvio que quanto mais jogos fizer melhor. Mas tem que pensar no dia a dia. Fazer o nosso melhor hoje. Nossas metas vão acontecer. Para isso tenho que estar bem todos os dias e ajudar o santos”, projetou.

Não é só pelo Santos que Vanderlei é considerado ídolo. O jogador de 34 anos atuou por oito temporadas pelo Coritiba, onde tem mais de 400 jogos disputados pelo clube paranaense. Mas como o goleiro fala apenas em focar no próximo passo, a missão que o time alvinegro terá pela frente agora é o Internacional, domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Como estamos ainda perto da zona de rebaixamento nosso pensamento está apenas em buscar a vitória para estar na pausa da Copa em uma posição tranquila. Vamos ver se somamos seis pontos nos próximos dois jogos para o Jair ter tranquilidade para trabalhar e voltarmos ainda melhor”, finalizou.

Confira a relação dos goleiros que mais atuaram pelo Santos:

Manga (1953 a 1959) – 401 jogos

Fábio Costa (2000 a 2003 e 2006 a 2010) – 345 jogos

Laércio (1957 a 1969) – 337 jogos

Gylmar (1962 a 1969) – 331 jogos

Marolla (1973 a 1983 e 1985) – 282 jogos

Rodolfo Rodriguez (1984 a 1988) – 255 jogos

Cejas (1970 a 1974) – 252 jogos

Sergio Guedes (1989 a 1993 e 1996) – 242 jogos

Cláudio Mauriz (1965 a 1973) – 232 jogos

Vanderlei (desde 2015) – 199 jogos

Edinho (1991 a 1998) – 195 jogos