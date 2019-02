Valverde festeja novo contrato, mas exalta necessidade de ganhar títulos no Barça

O técnico Ernesto Valverde acertou nesta sexta-feira a sua renovação de contrato com o Barcelona para permanecer à frente do time para a temporada 2019/2020 e ainda adicionou uma cláusula que dá a possibilidade de ampliação do vínculo por mais uma. Mas sabe que para completar quatro anos no clube catalão – foi contratado na metade de 2017 – é preciso ganhar títulos.

“As intenções dos clubes e dos treinadores quando acertam um contrato sempre são as melhores. Mas no final todos sabemos como é o futebol e que tudo é marcado por resultados”, disse Valverde em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na véspera da partida contra o Valladolid, no estádio Nou Camp, em Barcelona, pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na atual temporada, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol (tem seis pontos a mais que o rival Real Madrid), está nas semifinais da Copa do Rei (contra o mesmo Real Madrid) e jogará na próxima semana contra o Lyon, na França, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O treinador foi questionado sobre a possibilidade de deixar o Barcelona se não ganhar um título nesta temporada e respondeu que a estabilidade não se dá pelo contrato, mas sim pelas vitórias. “Para durar estes quatro anos estamos obrigados a ganhar, a conquistar títulos, porque essa é a única maneira de continuar nos grandes clubes”, afirmou.

Valverde revelou que a renovação com o Barcelona se deu de forma natural. “Já disse que a sintonia que tinha com o clube era boa e com a equipe também. O Barcelona me propôs (a renovação) há algum tempo e demos um tempo para ela madurar. A decisão foi muito boa para mim”, completou.