Valverde elogia contra-ataque do Lyon e diz que Barça não pode confiar em vitória

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, realizado nesta segunda-feira na sede da Uefa, em Nyon, colocou o Lyon como adversário do Barcelona. Apesar do claro favoritismo do time catalão, o técnico Ernesto Valverde fez questão de elogiar o adversário, que deu muito trabalho ao Manchester City na fase de grupos.

“O Lyon disputou a liderança (do grupo) com o City até o último dia. Tem um grande contra-ataque, mas temos que nos informar muito mais a partir de agora. Com espaços, são muito rápidos. Eu os vi jogar pouco, tenho uma ideia geral. Conhecemos alguns de seus jogadores”, comentou.

Mesmo longe dos tempos áureos do início do milênio, quando chegou a conquistar sete títulos nacionais consecutivos, o Lyon mostrou qualidade na fase de grupos e chegou a vencer o City na Inglaterra, além de ter empatado em casa. Até por isso, Valverde alertou que o Barça não pode considerar a classificação às quartas já garantida.

“Eles ganharam no campo do City, isso te indica bem o quanto custa para vencer qualquer um na Liga dos Campeões. Não estamos em condições de confiar. Temos um mês e meio para ir afinando um pouco mais, pensando no Espanhol. Temos que chegar bem para esta eliminatória”, apontou.

Se o Barça evita exagerar no otimismo, do lado do Lyon todos sabem a dificuldade que terão diante de um dos principais clubes do mundo. Para o técnico da equipe francesa, Bruno Genesio, seus comandados terão de “dar 150%” em campo para passar por Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho e cia..

“Para vencê-los, temos que fazer um esforço coletivo e dar 150% em campo para ter uma chance de vitória”, afirmou. “Podemos elaborar um plano para parar o Messi, mas sabendo que pode não servir para nada diante de um gênio desse tamanho. E o Barça também tem outros grandes jogadores.”

Por ter liderado sua chave na primeira fase, o Barcelona definirá o confronto em casa. Os jogos de ida serão disputados nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, enquanto as partidas de volta ocorrerão em 5, 6, 12 e 13 de março.