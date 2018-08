Valentim inicia trabalho no Vasco e promete: ‘Muita vontade de fazer grande ano’

Escolhido para substituir Jorginho, o técnico Alberto Valentim iniciou nesta terça-feira o seu trabalho no Vasco. Anunciado no último domingo, ele desembarcou nesta manhã em Curitiba e já teve o primeiro contato com o elenco, que nesta quarta enfrentará o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em duelo atrasado da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E prometeu dar o seu melhor para o clube cruzmaltino crescer na competição.

“Estou muito contente por ter fechado minha vinda para cá. Fiquei muito feliz quando acertei tudo com o Alexandre Faria (diretor executivo de futebol). O Vasco é um clube gigantesco, com uma torcida enorme, então é um desafio muito importante da minha carreira. Vou aproveitar e procurar agarrá-lo da melhor maneira possível. Venho com muita vontade de fazer um grande ano. Temos jogos suficientes para melhorar muito a nossa classificação dentro do Brasileirão”, disse Alberto Valentim em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.

Campeão carioca deste ano com o Botafogo, Alberto Valentim deixou o time de General Severiano em junho, durante a paralisação para a Copa do Mundo da Rússia, e assumiu o Pyramids, no Egito. Mas sua passagem por lá durou apenas três partidas por divergências com o proprietário do time sobre a escalação do atacante Ribamar.

No Vasco, o técnico quer conhecer melhor o elenco, mas sabe que tem um bom time em mãos. “Vejo o Vasco com um elenco forte e diversos valores individuais. Eu pude acompanhar mais de perto esses últimos três jogos e vi um trabalho muito bom do Valdir (Bigode, auxiliar). Agora é acelerar bastante esse processo de conhecimento do grupo, até mesmo para que os jogadores assimilem rapidamente a minha forma de trabalhar. O Campeonato Brasileiro exige isso e precisamos correr contra o tempo, pois os jogos são disputados de forma consecutiva, uma partida atrás da outra”, afirmou.

Sobre a estreia contra o Atlético-PR, clube onde jogou e foi treinador, Valentim revelou que conversará com Valdir Bigode sobre as estratégias que serão usadas na Arena da Baixada. “Estamos buscando o máximo de informações sobre a forma de jogar do Atlético. Vou conversar bastante com o Valdir também antes de traçar a melhor estratégia para esse jogo. A Arena da Baixada é um caldeirão e a ideia do clube sempre foi de pressionar nos primeiros minutos para construir uma vantagem. Temos que estar muito atentos no começo da partida”, comentou.