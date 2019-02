Valentim enaltece retrospecto do Vasco antes de encarar o Flu e vê ‘final justa’

Antes de comandar o treinamento do Vasco na tarde desta sexta-feira, em São Januário, o técnico Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva para falar sobre a decisão da Taça Guanabara, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã, onde a sua equipe ostentará a condição de única com 100% de aproveitamento neste Campeonato Carioca.

Ao projetar o clássico, o treinador qualificou esta como uma “final justa” e exaltou o retrospecto exibido pelo seu time até aqui nesta temporada. “Eu falei que estou satisfeito com o que vem sendo feito. Estaria sendo mentiroso se dissesse que não estou, até porque nós estamos no início de temporada. Tivemos pouco tempo de treino, mas conseguimos ter um início de campeonato muito bom. Disputamos 21 pontos, contando com a Copa do Brasil, e conquistamos 19”, ressaltou.

Valentim, entretanto, também procurou conter qualquer euforia antecipada ao dizer que o Vasco precisa seguir melhorando o seu desempenho para alcançar objetivos mais expressivos em 2019. “Isso (o retrospecto) é algo extremamente positivo, porém temos uma margem grande para evoluir, e disso os jogadores já sabem. Eu cobro bastante de todos e existe, ao mesmo tempo, uma cobrança muito grande deles também. Temos que ter a consciência de que estamos apenas no começo do trabalho”, reforçou.

Já ao falar sobre o Fluminense, Valentim elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Fernando Diniz, cuja equipe eliminou o Flamengo nas semifinais da Taça Guanabara com uma vitória por 1 a 0, na quinta-feira à noite, no Maracanã. No mesmo estádio, o time tricolor chegará para buscar o título como dono do melhor ataque deste Campeonato Carioca, com 13 gols marcados. “A final é justa. São dois times que fizeram por onde, não só pelos números, mas pelo futebol que apresentaram até aqui”, disse.

REFORÇOS – Valentim também confirmou que o volante Fellipe Bastos e o atacante Rossi, reforços contratados para esta temporada, poderão ser relacionados pela primeira vez para um jogo no ano. Bastos ficou afastado para se recuperar de lesão e agora reúne condições de atuar, enquanto Rossi, que chegou apenas no final de janeiro, vinha reclamando de dores que não permitiram que ele pudesse estrear antes desta decisão.

“São dois jogadores que podem ser convocados. O Rossi estava com algumas dores musculares e por isso não o levei para o último jogo. O Fellipe melhorou bastante. Os dois estão treinando muito bem e, se tudo seguir ocorrendo bem, eles estarão disponíveis. Preciso levar 23 (relacionados), depois vou fazer umas continhas e definir as posições que iremos utilizar, mas são atletas que acredito que serão liberados para essa partida”, adiantou.