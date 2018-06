Valentim comemora vitória do Botafogo: ‘Poderia ter sido goleada’

Depois de um difícil empate na rodada do fim de semana, o Botafogo voltou a vencer nesta quarta. Bateu o Atlético Paranaense por 2 a 0, no Engenhão, e empolgou o técnico Alberto Valentim, que exaltou a atuação em casa e disse até que o placar poderia ter sido mais elástico.

“Foi uma vitória superimportante. Hoje conseguimos jogar bem, controlar, fazer com que o Atlético tivesse poucas chances claras. As chances perdidas no segundo tempo. Poderíamos ter saído com uma goleada, mas estão todos de parabéns. Falei no intervalo que poderíamos ter feito mais já no primeiro tempo”, declarou.

No fim de semana, o time carioca empatou com o Bahia por 3 a 3, num duelo em que esteve boa parte do tempo com um jogador a menos. O resultado não abalou o Botafogo, mas Valentim não deixou de admitir que o triunfo desta quarta o deixa em situação mais tranquila durante a parada do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Depois de dar folga aos jogadores pelos próximos dez dias, o técnico já projeta a retomada dos treinos. “São 10 dias de folga. Vamos ter 21 dias de trabalho e 27 sessões de treino. Vou voltar a massacrá-los no bom sentido na parte tática, técnica e nas fases ofensiva e defensiva”, previu.

O triunfo desta quarta deixou o time carioca com 17 pontos, na nona colocação. A equipe esta a cinco pontos do Internacional, primeiro time dentro do G4.