Valentim alerta para força do Bahia em casa e pede regularidade ao Botafogo

O técnico do Botafogo, Alberto Valentim, falou nesta sexta-feira sobre as dificuldades que o time deve enfrentar no duelo contra o Bahia, no domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de o adversário ocupar a penúltima colocação na tabela e vir de três derrotas consecutivas, o treinador do time alvinegro destacou a força da equipe baiana quando atua em seus domínios.

“O Bahia propõe muito o jogo e o torcedor sempre vai. Vi uma entrevista do Guto (Ferreira) agradecendo a presença dos torcedores, que estavam comparecendo muito e temos que estar preparados. Depois pensamos no Atlético-PR, que será só na quarta-feira”, destacou Valentim.

Após dez jogos disputados no Brasileirão, o Botafogo ocupa apenas a 13ª colocação, com 13 pontos. Para o treinador, a posição no meio da tabela acontece pela oscilação da equipe nas partidas.

“Precisamos ser mais regulares, coisa que perdemos um pouco. Contra o São Paulo fizemos um bom jogo, não conseguimos vencer. Fizemos uma boa partida contra o Vasco e conseguimos a vitória. Ali poderíamos ter feito as duas vitórias seguidas. Não conseguimos manter a mesma atuação contra o Ceará e precisamos repetir o nível de atuação que nos leve a vitória”, comentou.