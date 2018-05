Valentim admite fraca atuação do Botafogo: ‘Precisamos criar mais oportunidades’

O técnico Alberto Valentim reconheceu que o Botafogo fez um jogo ruim no empate por 1 a 1 diante do Vitória, domingo, no estádio do Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador disse que a equipe evoluiu ao longo da partida, mas ainda precisa melhorar muito se quiser brigar pelas primeiras colocações na tabela.

“Fizemos um primeiro tempo ruim, o time se mostrou lento com a posse de bola… No segundo, melhoramos um pouco, conseguimos criar um pouco mais, mas também não foi o que poderíamos fazer”, admitiu o treinador.

O Vitória saiu na frente do marcador com um gol de Denilson aos 38 minutos do primeiro tempo. Kieza empatou para o Botafogo logo na sequência. Na etapa final, as equipes fizeram uma partida de baixo nível técnico e o resultado foi ruim para ambos. O time carioca ocupa a 12ª colocação na tabela, com nove pontos, e a equipe baiana é a 14ª, com oito.

“A gente precisa criar mais oportunidades, caprichar nas chances que aparecem e precisamos melhorar para esse campeonato”, reconheceu Valentim. O Botafogo agora enfrenta o São Paulo na próxima quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Brasileirão.

“Vamos estudar o São Paulo agora, ver com o departamento médico para ver como estão os jogadores para essa partida”, disse o treinador. A expectativa fica por conta de Aguirre, o atacante uruguaio recém-contratado. Ele ainda não está 100% fisicamente e tem entrado no segundo tempo das partidas. “A ideia é que ele vá ganhando esses minutos para se condicionar melhor”, finalizou