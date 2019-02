Valencia marca no fim e arranca empate com Betis pela semifinal da Copa do Rei

O Valencia deu passo importante para ir à final da Copa do Rei nesta quinta-feira, ao arrancar um empate por 2 a 2 com o Betis fora de casa, em Sevilha, pelo jogo de ida das semifinais. Depois de ver o adversário abrir 2 a 0, o time visitante arrancou na reta final e conseguiu a igualdade já nos acréscimos.

O resultado desta quinta deixa o Valencia em ótimas condições para a partida de volta, que acontecerá no dia 28, em casa. A equipe pode até empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 para ficar com a vaga. Ao Betis, resta vencer ou uma igualdade por placar superior a 2 a 2.

Em um confronto bastante equilibrado, o Betis marcou o primeiro gol aos 44 minutos. Canales cruzou da direita, o brasileiro Sidnei, ex-Inter, ajeitou de cabeça e Lucas Moron abriu o placar. O segundo saiu aos oito da etapa final. Joaquin cobrou escanteio da esquerda e Jaume espalmou dentro do gol. Alertado pelo VAR, o árbitro apontou para o meio de campo.

A torcida do Betis fazia festa, mas não esperava pela reação do Valencia. Aos 24 minutos, Gameiro recebeu com liberdade pela esquerda, avançou e cruzou na cabeça de Cheryshev, que diminuiu. Quando o resultado parecia definido, o mesmo Gameiro abriu na esquerda para Rodrigo e recebeu de volta na área para selar o resultado.

As duas equipes agora voltam as atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual atuam no domingo. O Valencia terá pela frente a Real Sociedad, em casa, enquanto o Betis visita o Leganés.