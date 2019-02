Valencia leva gol do Leganés no fim e empata o quarto jogo seguido no Espanhol

O excesso de empates vem atrapalhando o Valencia na briga por vaga nas competições europeias da próxima temporada. Neste domingo, o time cedeu a igualdade nos minutos finais e ficou no 1 a 1 com o Leganés, fora de casa, no Estádio Municipal de Butarque, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Esse foi o quarto empate consecutivo do Valencia no Nacional. E esse resultado já aconteceu em 15 jogos da equipe na competição em que está com 33 pontos, a quatro da zona de classificação para a Liga Europa. O time também está invicto há nove jogos por diferentes torneios. Já o Leganés, na zona intermediária da classificação do Espanhol, chegou aos 30 pontos.

O Valencia iniciou a partida deste domingo com o goleiro Neto e o zagueiro Gabriel Paulista como titulares. E o time abriu o placar da partida aos 22 minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo volante Geoffrey Kondogbia. Só que o Leganés conseguiu arrancar o empate aos 44 minutos da etapa final com Martin Braithwaite.

Na quinta-feira, o Valencia receberá o Betis para o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei – a ida terminou empatada em 2 a 2. Já o próximo compromisso do Leganés vai ser apenas em 4 de março, em casa, contra o Levente, pelo Espanhol.