Valencia anuncia acerto com o PSG e contrata Gonçalo Guedes em definitivo

Um dos destaques da ótima campanha do Valencia na última temporada, o português Gonçalo Guedes permanecerá no clube espanhol. Nesta segunda-feira, a diretoria anunciou que chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain para a compra em definitivo do atacante que disputou a última Copa do Mundo por seu país.

Guedes atuou a última temporada pelo Valencia, emprestado pelo PSG. Por conta das boas atuações, o clube francês inflacionou o valor pedido para liberar o jogador em definitivo, o que causou um impasse que só foi resolvido com o acordo selado nesta segunda.

O Valencia não revelou detalhes financeiros ou o tempo de duração do contrato, mas a imprensa espanhola noticiou que Guedes custou 40 milhões de euros (cerca de R$ 190,6 milhões) aos cofres do clube. Aos 21 anos, o jogador é uma das principais esperanças da equipe para a disputa da Liga dos Campeões.

Guedes foi formado nas divisões de base do Benfica e surgiu como uma das grandes promessas do futebol português, o que chamou a atenção do PSG. No estrelado elenco francês, porém, o atacante sofreu com a falta de espaço e só estourou quando foi para o Valencia.