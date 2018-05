Valdívia retorna e Aguirre dá pista de time em treino do São Paulo

O meia Valdívia foi a principal novidade no gramado do CT da Barra Funda nesta quarta-feira durante o treino do São Paulo. Fora da lista de relacionados para o clássico com o Santos por opção de Diego Aguirre, ele tinha sido liberado para resolver questões familiares em Jaciara, no Mato Grosso.

Sem fazer um trabalho tático coletivo, Aguirre priorizou o fortalecimento muscular e fez exercícios de marcação e finalização no treino desta tarte. Treinaram juntos, em duas equipes separadas, todos os titulares do duelo contra o Santos, além de Jean, Petros e Arboleda.

O zagueiro deve ser titular no próximo domingo diante do América-MG, domingo, fora de casa, pelo Brasileirão, já que Anderson Martins está suspenso e Rodrigo Caio se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo. Petros disputa vaga com Hudson no meio de campo tricolor.

Rodrigo Caio trabalhou no Reffis. Monitorado pelos médicos do clube, ele faz fisioterapia em período integral e tem expectativa de retornar a campo daqui cerca de dois meses. A cirurgia foi feita na última sexta.

O São Paulo tenta manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e chegar a uma sequência de dez jogos sem perder (contando com os jogos da Sul-Americana e Copa do Brasil). Esta é a última semana cheia para treinos que Aguirre terá até a parada para a Copa do Mundo. Depois do América-MG, os tricolores enfrentam o Botafogo, na quarta, e, três dias depois, o Palmeiras, no sábado.