Valdivia projeta duelo contra o Palmeiras: ‘Queria jogar contra o Felipe Melo’

Principal responsável pela eliminação do Corinthians da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, o meia Valdivia já projeta um possível encontro com seu ex-clube, o Palmeiras. Embora tenha perdido para o Corinthians por 2 a 1, o time chileno se classificou para as quartas de final e agora aguarda a definição do rival – o time de Felipão venceu a primeira partida contra o Cerro Porteño por 2 a 0, fora de casa, e tem grandes possibilidades de avançar.

Se fizer um gol, o meia de 34 anos promete comemorá-lo. “Vai ser estranho (enfrentar o Palmeiras). Fiquei sete anos no Palmeiras. Vou comemorar, claro. Se fizer, vou comemorar. Vim aqui para respeitar e fui respeitado também pelos jogadores. Agora vai ser mais difícil ainda. O Palmeiras tem um elenco muito forte”, disse o chileno na Arena Corinthians.

Valdivia elogiou Felipe Melo, que pode ser o seu marcador em um eventual confronto. “Tem um jogador que eu acho um cara muito bom, bom mesmo: o Felipe Melo. Eu queria jogar contra ele porque eu acho ele bom mesmo, tem o sangue quente. Vai ser dura (a marcação), mas é sempre assim. Eu queria muito confrontar ele, vamos ver como vai sair”, afirmou.

O meia chileno admitiu o “sabor especial” em eliminar o Corinthians em Itaquera. Em 2015, ainda no Palmeiras, ele havia conseguido feito semelhante ao vencer o rival nas semifinais do Campeonato Paulista.

“Sim (teve um sabor especial), assim quando vim com o Palmeiras e a gente venceu nos pênaltis. Quando você ganha vai ser sempre assim. Eu volto muito feliz para o Chile. Tinha muito palmeirense desejando e pedindo essa eliminação do Corinthians. Vou ser sempre agradecido, fui muito feliz no Palmeiras e vai ficar para sempre”, agradeceu.