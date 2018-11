Vaiada, seleção sub-20 só empata em amistoso com a Colômbia em Belo Horizonte

O técnico Carlos Amadeu vai ter muito trabalho para armar a seleção brasileira sub-20 para o sul-americano da categoria, que vai acontecer em janeiro, no Chile. Nesta quinta-feira à tarde, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o Brasil só empatou, sem gols, com a Colômbia.

Os dois mil torcedores presentes vaiaram bastante a equipe, que teve Vinicius Junior (Real Madrid) e Paulinho (Bayer Leverkusen) e até gritaram “olé” ao toque de bola final dos colombianos.

O primeiro tempo foi sonolento. Logo aos 3 minutos, a seleção brasileira deu uma ideia errada do que seria o jogo. Vinicius Junior fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Paulinho chutar em cima da zaga. E esse foi o único lance perigoso do Brasil. No restante do tempo o que se viu foi um time lento na saída de bola, sem criatividade na armação das jogadas e omisso no ataque.

Sem sofrer uma marcação forte, a Colômbia abusou do toque de bola, com destaque para Tolosa e Angulo, mas não teve forças para incomodar o goleiro Phelippe no primeiro tempo. Ao final da etapa, a seleção deixou o campo vaiada pelo pequeno público que compareceu ao Estádio Independência.

O segundo tempo começou ainda pior para o Brasil. Só a Colômbia ficava com a bola nos pés e quase abriu o placar aos 17 minutos, quando Angulo forçou Phelippe a fazer grande defesa.

O Brasil acordou e levou perigo para os colombianos, com Paulinho, que finalizou em cima da zaga. Mas a seleção voltou a “dormir” em campo. Carlos Amadeu fez várias modificações na equipe, o que deixou o grupo ainda mais descaracterizado.

A Colômbia, que merecia a vitória, ainda teve mais três boas oportunidades com Enamorado e Ortiz. Em duas delas, Philippe, mais uma vez, fez belas defesas.

Em dez jogos este ano, a seleção brasileira sub-20 soma seis empates e quatro vitórias. O Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2019 será disputado em Rancagua, Curicó e Talca, no Chile, entre os dias 17 de janeiro e 10 de fevereiro.

O Brasil está no Grupo A, junto de Colômbia, Venezuela, Bolívia e Chile, anfitrião do torneio. A competição vale quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, na Polônia, além de levar três seleções aos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

Não haverá distribuição de vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio pelo fato do Pré-Olímpico voltar a ser disputado em 2020.