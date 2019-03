Vagner Love diz que Corinthians precisa ‘melhorar em vários aspectos’

O atacante Vagner Love reconhece que o Corinthians precisa “melhorar vários aspectos”. A afirmação foi feita após o empate por 1 a 1 diante do São Bento, lanterna do Campeonato Paulista, na tarde deste sábado. O time jogou mal, foi pressionado pelo time de Sorocaba e quase perdeu de virada – Alecsandro perdeu chance clara aos 48 da etapa final.

“Nós tivemos um mês (fevereiro) complicado. Foram muitos jogos e, por isso, o revezamento. Sabíamos que o jogo seria difícil. O time deles está lutando contra o rebaixamento. Mas nós sabemos que precisamos melhor”, reconheceu o atacante Vagner Love, que teve boa atuação.

Dos 15 gols sofridos pelo Corinthians em 2019, 11 saíram em jogadas pelo alto. O time alvinegro tem apenas a 7ª melhor defesa do Paulistão. O rival deste sábado tem o pior ataque do torneio com apenas quatro gols marcados, contando o de Paulo Henrique deste sábado. A zaga do jogo foi formada por Pedro Henrique e Marllon, defensores que não atuam com frequência. Isso significa, portanto, que os problemas não são individuais. A defesa do Corinthians não funciona em 2019.

O destaque positivo foi o atacante Clayson. Depois de quase ser negociado com o Atlético-MG e permanecer por um pedido de Carille, que o considera o único driblador do time, o atacante fez o gol corintiano e encerrou um jejum de quase um ano em que sofreu com lesões e problemas pessoais.

“A comissão técnica nunca desacreditou de mim. Espero fazer em 2019 o que tinha feito em 2017”, afirmou o atacante, que conviveu com lesões e problemas pessoais em 2018.