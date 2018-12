Vadão espera ‘chave tranquila’ para seleção brasileira no sorteio do Mundial

O Brasil conhecerá neste sábado seus adversários na primeira fase do Mundial Feminino, que acontecerá na França em 2019. O sorteio da competição será realizado em Paris, a partir das 15 horas (de Brasília), e o técnico Vadão já declarou que espera uma chave tranquila para a seleção.

“A gente gostaria que na primeira fase fosse uma chave mais tranquila. Da segunda em diante, são todos os jogos muito difíceis, não pode ter erro. Na primeira fase, você ainda pode errar e corrigir. Esperamos que a gente seja feliz e consiga êxito em toda a nossa trajetória até o Mundial. A expectativa é essa”, declarou ao site da CBF.

Como acontece no masculino, os potes do sorteio do Mundial Feminino são definidos através do ranking da Fifa. Oitava colocada na lista, a seleção brasileira está no Pote 2, ao lado de Noruega, Japão, Holanda, Suécia e Espanha.

Os cabeças de chave serão a anfitriã França, os atuais campeões Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, o Canadá e a Austrália. O terceiro pote tem Coreia do Sul, China, Itália, Escócia, Nova Zelândia e Tailândia. E o Pote 4 conta com: Argentina, Nigéria, Chile, Jamaica, Camarões e África do Sul.

A oitava edição do Mundial acontecerá entre os dias 7 de junho e 7 de julho do ano que vem, e o Brasil, que tem o vice-campeonato em 2007, na China, como melhor campanha, busca o primeiro título. Os Estados Unidos têm três conquistas, a Alemanha, duas, e Japão e Noruega venceram uma vez cada a competição.