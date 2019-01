Vadão convoca mais 8 para treinos da seleção feminina

O técnico Vadão convocou nesta quarta-feira mais oito jogadoras para o período de treinos da seleção brasileira feminina de futebol que vem liderando nos últimos dias. Com as novas atletas, o treinador segue fazendo testes de olho no Mundial da França, que será disputado em junho deste ano.

Vadão chamou a zagueira Antônia Ronnycleide, a meio-campista Francisca e as atacantes Aline Millene, Micaelly Brazil, Millene, Nycole Raysla, Paula Vicenzo e Valéria Cantuário. Elas vão se juntar a outras 17 que já vinham trabalhando na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde o dia 14 de janeiro. Foto: Lucas Figueiredo / CBF

“Queremos observar alguns novos nomes, algumas já estiveram com a gente no final do ano e a gente gostou. São jogadoras jovens com futuro pela frente e a gente vai sempre pensar na renovação. Independentemente de qualquer coisa, a gente sempre pensa no futuro. Então, temos que ir preparando e observando melhor para quando tiver uma oportunidade elas estarem prontas”, afirmou o treinador.

Analisando este grupo maior, Vadão vai definir uma nova lista de convocadas para a disputa do Torneio She Believes, competição amistosa que será disputada no próximo mês, nos Estados Unidos, entre 27 de fevereiro e 5 de março. O Brasil vai enfrentar a seleção anfitriã, a Inglaterra e o Japão.

O grupo feminino treina junto desde 14 de janeiro, na convocação válida para a data Fifa até o dia 22 deste mês. Jogadoras que atuam na Europa e na Ásia também foram chamadas, assim como atletas que estavam de férias ou até conseguiram a liberação junto aos seus clubes. O elenco chegou a contar com 32 jogadoras. Algumas já foram liberadas, outras, como a atacante Darlene e a goleira Bárbara, foram cortadas por conta de problemas físicos.

Confira o grupo atual da seleção feminina, com as novas convocadas:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Tainá (Corinthians);

Defensoras: Antônia Ronnycleide da Costa Silva (Iranduba-AM), Érika (Corinthians), Fabiana (Wuhuan Chedu Jiangda/China), Poliana (Orlando Pride/EUA), Mônica (Orlando Pride), Tamires (Fortuna Hjorring/Dinamarca);

Meio-campistas: Andressinha (Iranduba), Camila (Iranduba), Francisca Gabriela Morais da Rocha (Iranduba), Juliana (Flamengo), Marta (Orlando Pride);

Atacantes: Adriana (Corinthians), Aline Millene (Ferroviária), Beatriz Zaneratto (Incheon Hyundai Steel/Coreia do Sul), Cristiane (São Paulo), Debinha (North Carolina Courage/EUA), Kerolin Nicoli (Ponte Preta), Micaelly Brazil dos Santos (Kindermann-SC), Millene(Corinthians), Nycole Raysla Silva Sobrinho (Sport), Paula Vicenzo (sem clube) e Valéria Cantuário (sem clube).