United perde Martial e Lingard para jogos decisivos contra Chelsea e Liverpool

Não bastasse a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, na última terça-feira, em pleno estádio Old Trafford, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester United teve mais péssimas notícias nesta sexta. O técnico Ole Gunnar Solskjaer revelou que os atacantes Anthony Martial e Jesse Lingard se machucaram e ficarão de fora nos decisivos duelos contra Chelsea e Liverpool nos próximos dias.

Nesta segunda-feira, o Manchester United enfrentará o Chelsea, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Seis dias depois, pela 27.ª rodada do Campeonato Inglês, fará o clássico contra o Liverpool, em Old Trafford, e precisa vencer para seguir na briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Martial e Lingard sofreram lesões musculares ainda no primeiro tempo da partida contra o Paris Saint-Germain. E com o tempo de recuperação de duas a três semanas, conforme anunciou Solskjaer, correm o risco de desfalcarem o Manchester United no duelo da volta, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, no dia 6 de março.

“Não penso em vê-los nos próximos dois jogos. Vamos esperar que eles se recuperem rapidamente, mas parece que ficarão de fora nas próximas duas ou três semanas”, afirmou o treinador do Manchester United em entrevista coletiva nesta sexta-feira.