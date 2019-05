União volta a jogar em SB com estreia do volante Herrero

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O paraguaio Herrero, enfim, vai estrear pelo União Barbarense. Destaque nos treinamentos, o volante está regularizado, recuperado de lesão e confirmado entre os titulares para a partida desta quarta-feira, contra o Independente de Limeira.

O confronto acontece às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Herrero integra o elenco desde o início da pré-temporada, em 26 de fevereiro, e acumula elogios dentro do clube. No entanto, por questão burocrática, a diretoria só conseguiu inscrevê-lo para o Estadual na quarta-feira passada.

No mesmo dia, ele teve outro problema: sentiu um desconforto muscular no meio do treino. Como não apresentava condições ideais de jogo, o atleta começou o último jogo no banco de reservas.

Agora, Herrero já “está 100%”, segundo o técnico Vitor Mosca. Ele ganhou a vaga de Rodolfo, que se lesionou durante o empate em 1 a 1 com o Jaguariúna, no domingo, fora de casa.

“O Herrero assume essa condição de titular, até porque é um garoto que está desde o começo da pré-temporada, e tem uma hora que tem de pôr para jogar. E chegou a hora de ele jogar e mostrar o futebol dele”, disse o treinador.

Outra mudança é a entrada do atacante Brendon no lugar do zagueiro Richard Cesar. Na zaga, Richard deu lugar para Wilson Martinez, que estava improvisado na lateral -esquerda, posição reassumida por Moraes.