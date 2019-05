União volta a decepcionar e perde do Independente

O União Barbarense voltou a decepcionar no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Em jogo marcado por falha defensiva, o alvinegro perdeu por 3 a 1 para o Independente de Limeira nesta quarta-feira (1º), em pleno Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela quinta rodada da competição.

Kaio, duas vezes, e Lucas Marques marcaram os gols do time visitante, enquanto Juninho anotou o tento isolado dos mandantes. Assim, o Leão da 13 continua na lanterna do Grupo 3, com somente um ponto. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Logo no primeiro lance, antes da marca de 1 minuto, o União cochilou e, praticamente, entregou um gol para o Independente.

Wilson Martinez recebeu passe “quadrado” do goleiro Daniel, tentou passar pela marcação na entrada da área unionista e perdeu a bola para Igor Henrique. O atacante serviu Lucas Marques, que, com o gol aberto, apenas empurrou para a rede: 1 a 0.

A falha abalou a torcida da casa, que começou a criticar a equipe a todo momento, principalmente o setor defensivo. A situação só aliviou aos 9 minutos, quando Juninho arriscou de fora, Henrique espalmou para frente e, no rebote, Hernan Ramirez finalizou em cima do goleiro.

Aos poucos, o União também passou a se impor em campo, até que empatou a partida aos 39 minutos. Moraes disparou pela esquerda e rolou no meio para Juninho, que tocou no canto: 1 a 1.

No entanto, aos 4 minutos da segunda etapa, o Leão da 13 voltou a ficar em desvantagem, após penalidade cometida por João Batista e convertida por Kaio: 2 a 1 para o time de Limeira.

Após o desempate, os jogadores do Independente começaram a fazer “cera”. O goleiro Henrique, inclusive, tomou cartão amarelo por retardar o jogo. O União, por outro lado, tentava furar a retranca do adversário, mas sem sucesso.

Na base do contra-ataque, o Galo ampliou o marcador novamente com Kaio, aos 38 minutos, em outra cobrança de pênalti: 3 a 1 – Martinez foi o autor da falta. O alvinegro de Santa Bárbara não conseguiu reagir e acumulou mais um tropeço no Estadual.

Ficha Técnica:

UNIÃO BARBARENSE: Daniel; Eliandro, Vinicius Alcântara (João Batista), Wilson Martinez e Moraes; Luvizeto e Herrero (Matheus Café); Brendon, Juninho e Luis Antonio; Hernan Ramirez (Dandan). Técnico: Vitor Mosca.

INDEPENDENTE: Henrique; Adriel, Eduardo, Micael e Kaio; Igor Cursino, Gustavo Gomes e Matheus Petrulio; Igor Henrique (Leonardo), Lucas Marques (Vinicius) e Lucas Soares (Cristian). Técnico: Jorge Parraga.

GOLS: Juninho aos 39min/1ºT (União Barbarense); Lucas Marques a 1min/1ºT e Kaio aos 5min/2ºT e 38min/2ºT (Independente).

ÁRBITRO: Rogério Adalberto da Silva.

CARTÕES AMARELOS: Matheus Café, Herrero (União Barbarense); Lucas Marques, Adriel e Henrique (Independente).

PÚBLICO: 311 pagantes.

RENDA: R$ 2.560,00.

LOCAL: Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).