União suspende cobrança de ingressos

Após promessa de advertência da FPF (Federação Paulista de Futebol), o União Barbarense liberou no último domingo a entrada gratuita de todos os torcedores na cativa do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Na ocasião, o Leão da 13 enfrentou a Desportiva Ferroviária, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e perdeu por 2 a 0. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na partida de estreia, na última quinta-feira, houve venda de ingressos para o setor, no valor de R$ 10 cada. No entanto, a essa cobrança era indevida, pois não tinha autorização da entidade, que é uma das exigências previstas no regulamento do torneio.

Diante da irregularidade, na sexta, a federação informou ao LIBERAL que advertiria o clube. Nesta segunda, a reportagem questionou a entidade se a advertência já tinha sido aplicada, mas não teve resposta até o fechamento desta edição.

Procurado pelo LIBERAL, o presidente do União, Daniel de Castro, o Gordo, não comentou o assunto e nem informou se vai manter a gratuidade no próximo jogo.

O confronto está marcado para esta quarta-feira, às 16 horas, diante do Vitória (BA). A partida acontece novamente no Antonio Guimarães, sede do Grupo 14, e é válida pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Situação

Antes, às 13h45, o estádio recebe o confronto entre Desportiva Ferroviária e Novorizontino. Em caso de empate ou vitória do Novorizontino, o União vai entrar em campo eliminado.

Se a Desportiva Ferroviária vencer, o Leão da 13 precisará tirar a diferença no saldo de gols para o time de Novo Horizonte, que atualmente é de 5 gols. O alvinegro aparece em quarto e último lugar, com nenhum ponto. Apenas os dois primeiros avançam na competição.