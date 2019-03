União programa inscrição de paraguaios na FPF

A direção do União Barbarense programou para esta quinta-feira (28) a inscrição de cinco atletas paraguaios para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O prazo para registro dos nomes para a primeira rodada termina hoje.

Os inscritos serão: Wilson (zagueiro), Herrero (Volante), Moran (meia), José Morinigo e Hernan (atacantes). Houve uma demora na definição do vínculo dos estrangeiros por conta da burocracia envolvida em transferências internacionais.

Nos últimos dias, a direção do clube providenciou a emissão do CPF e também da carteira de trabalho para os paraguaios, que agora podem ser registrados na FPF (Federação Paulista de Futebol).

Foto: Divulgação

Dos jogadores, três têm aparecido com frequência no time titular: Wilson, José Morinigo e Ramírez foram titulares no jogo-treino contra o Desportivo Brasil, que terminou empatado em 1 a 1. Além deles, o goleiro Vinícius Moreira, o lateral Moraes e o meia Matheus Café também devem ter situação regularizada.

Caso se confirme a previsão da direção, o clube terá 21 atletas para a estreia no Estadual contra a Itapirense, em 6 de abril, contando também com as presenças dos zagueiros Vinícius e Rafael, que já estão na lista de nomes da base.